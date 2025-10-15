Milan Futuro, domenica alle 15 si gioca contro il Caldiero Terme
Non solo la prima squadra, nel prossimo fine settimana si rivedrà anche il Milan Futuro in campo. Nello specifico i rossoneri, che in questa sosta per le Nazionali hanno visto due gare rimandate, una di campionato e una di Coppa Italia di categoria, torneranno a giocare in Serie D. La squadra di Massimo Oddo, che prima della sosta ha patito la prima sconfitta stagionale, ospiterà domenica al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno il Caldiero Terme, squadra retrocessa proprio con il Milan dalla Serie C nell'ultima stagione. La partita si giocherà alle ore 15.
LA CLASSIFICA DEL GIRONE B DI SERIE D
Chievo Verona 16 punti
Folgore Caratese 16
Villa d'Almé 14
Brusaporto 13
Casatese Merate 12
Milan Futuro 11*
Virtus Ciserano 10
Real Calepina 10
Oltrepò 10
Castellanzese 9
AC Leon 8
Breno 7*
Caldiero Terme 7
Scanzorosciate 7
Varesina 6
Vogherese 6
Pavia 3
Sondrio 0
*una partita in meno
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan