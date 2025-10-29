Milan Futuro eliminato dalla Coppa Italia Serie D! La Varesina rimonta e sbanca Solbiate per 2-3
Un'altra brutta pagina è stata scritta nella (brevissima) storia di Milan Futuro. La formazione di Massimo Oddo, infatti, è stata sconfitta in casa per 2-3 dalla Varesina ed è stata eliminata ai trentaduesimi di finale dalla Coppa Italia di Serie D. Una attenuante va concessa ai ragazzi dell'U23 rossonera, scesi in campo con una formazione molto giovane con due Primavera titolari e con un 2009 entrato a gara in corso.
IL TABELLINO
MILAN FUTURO: Bouyer; Cappelletti (18′ s.t. Mercogliano), Minotti, Zukic, Borsani; Geroli, Hodzic, Branca (33′ s.t. Domnitei); Ossola (33′ s.t. Ibrahimovic); Magrassi, Castiello (18′ s.t. Sia). A disposizione: Bianchi, Karaca, Butu, Sala, Eletu. All. Oddo
VARESINA: Maddalon; Grieco, Pirola, Cavalli; Ornaghi (1′ s.t. Vaz), Andreoli (12′ s.t. Chiesa), Valisena, Testa; Larhrib (1′ s.t. Camarlinghi); Franzoni (22′ s.t. Rosa), Costantino (47′ s.t. Guri). A disposizione: Bovi, Miconi, Tassani, Baud Banaga. All. Spilli
Arbitro: Isoardi di Cuneo. Assistenti Zappino e Nannipieri
Marcatori: p.t.: 15′ Castiello (M), 42′ Testa (V); s.t.: 9′ Magrassi (M), 13′ Costantino (V), 21′ Vaz (V)
