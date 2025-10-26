Milan-Futuro, grande vittoria per 3-2 contro la Folgore Caratese: la classifica aggiornata

Milan-Futuro, grande vittoria per 3-2 contro la Folgore Caratese: la classifica aggiornata
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 16:47
di Manuel Del Vecchio

Milan Futuro che ritrova la vittoria sul campo difficile della Folgore Caratese, attualmente seconda in classifica del girone B di Serie D. Reazione super dei ragazzi di Oddo, bravi a ribaltare il risultato dopo essere andati in svantaggio e a crederci più degli avversari dopo il 2-2 dei padroni di casa a fine primo tempo, che livella il match dopo il gol di Ibrahimovic. Nella ripresa ci pensa Branca a trovare il 3-2 che i rossoneri riescono a tenere fino al triplice fischio. Milan Futuro che sale al settimo posto in classifica a 14 punti, alla pari con Breno e Casatese.

SERIE D, GIRONE B: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Chievo 22
Villa Valle 17
Folgore Caratese 17
Brusaporto 17
Breno 14
Casatese 14
Milan Futuro 14
Castellanzese 12
Leon 11
Caldiero Terme 11
Ciserano-Bergamo 11
Real Calepina 11
Oltrepo 11
Vogherese 9
Scanzorosciate 9
Varesina 8
Pavia 5
Sondrio 1