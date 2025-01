Milan Futuro, il prossimo impegno è contro il Carpi: data e ora della sfida

La prossima settimana torna in campo il Milan Futuro dopo la pausa natalizia. La squadra di Bonera, che sta sgomitando nelle zone basse della classifica del girone B, comincia il 2025 andando in casa del Carpi. L’appuntamento è per domenica 5 gennaio alle 17:30.

DOVE VEDERE CARPI-MILAN FUTURO

Stadio: Sandro Cabassi

Data: domenica 5 gennaio 2025

Ora: 17.30

Diretta TV: Sky Sport, NOW Tv

Web: MilanNews.it