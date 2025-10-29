Milan Futuro, oggi il recupero dei trentaduesimi di Coppa Italia Serie D contro la Varesina. Ecco l'avversaria ai sedicesimi
Oggi pomeriggio alle 14.30 il Milan Futuro scenderà in campo allo stadio Chinetti di Solbiate Arno nel recupero dei trentaduesimi della Coppa Italia Serie D: l'avversario dei rossoneri di Massimo Oddo sarà la Varesina. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai tiri di rigore e la vincente affronterà ai sedicesimi la Virtus CiseranoBergamo.
Questo il programma completo dei sedicesimi di Coppa Italia Serie D:
Novaromentin-Asti 5-6 dtr (2-2)
Pistoiese-Vado 3-0
Correggese-Prato 4-1
Pavia-Piacenza 5-6 dtr (1-1)
Club Milano-Nuova Sondrio 3-0
Rovato Vertovese-Este 1-3
Valmontone-Orvietana 1-0
Ancona-Atletico Ascoli 1-0
Notaresco-Albalonga 6-5 dtr (1-1)
Unipomezia-Trastevere 3-1
Citta’ di Fasano-Savoia 8-7 dtr (3-3)
Francavilla-Martina 4-1 dtr (1-1)
Reggina-Nocerina 2-3
Sancataldese-Castrumfavara 2-3
Mestre-Brian Lignano *5/11 ore 14.30
Virtus CiseranoBergamo-Vincente Milan Futuro/Varesina *data da destinarsi
