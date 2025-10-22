Milan Futuro perde ancora, ma resta in zona playoff: la classifica aggiornata
Altri punti persi per il Milan Futuro di Oddo, che continua a collezionare prestazioni poco incoraggianti. Rossoneri poco qualitativi e lucudi, il Breno ha difeso sempre con facilità a parte una piccola sfuriata rossonera nel finale del primo tempo.
CLASSIFICA SERIE D, GIRONE B
Chievo Verona 19 punti
Folgore Caratese 17
Brusaporto 16
Villa d'Almé 14
Casatese Merate 13
Breno 13
Milan Futuro 11
AC Leon 11
Caldiero Terme 10
Virtus Ciserano Bergamo 10
Real Calepina 10
Oltrepò 10
Castellanzese 9
Vogherese 9
Scanzorosciate 8
Varesina 7
Pavia 4
Nuova Sondrio 1
*una partita in meno
