MN - Milan Futuro, Asanji e Traore si aggiungono agli indisponibili

MN - Milan Futuro, Asanji e Traore si aggiungono agli indisponibiliMilanNews.it
Oggi alle 15:11MILAN FUTURO
di Manuel Del Vecchio
fonte Lorenzo De Angelis

Il Milan Futuro è attualmente in campo contro il Caldiero Terme in un match valido per l'ottava giornata nel girone B di Serie D. Questi i giocatori indisponibili per i rossoneri:

Asanji: distrazione muscolare coscia sinistra 
Bonomi: rottura crociato
Traoré: lesione bicipite femorale 
Zukic: impiegato con la Primavera questa mattina
Pittarella: convocato in Prima Squadra per Milan-Fiorentina
Balentien: convocato in Prima Squadra per Milan-Fiorentina
Sala: convocato in Prima Squadra per Milan-Fiorentina

LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN FUTURO: Torriani; Minotti, Dutu, Cappelletti; Perina, Hodzic, Geroli, Branca, Borsani; Sia, Dominitei. A disp.: Bouyer, Vladimirovic, Perrucci, Karaca, Mancioppi, Eletu, Lupo, Magrassi, Ibrahimovic. All. Oddo.

CALDIERO TERME: Zouaghi, Viviani, Petdji Tsila, Cavallotti, Goglino, Locati, Gecchele, Gentile, Caneva, Pelagatti. A disp.: Malusa’, Amoh, Furini, Mauri, Liberati, Orfeini, Parisi, Borgna. All. Soave