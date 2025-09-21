MN - Mister Landucci e Corradi presenti al "Chinetti" si Solbiate per Milan Futuro-Chievo Verona
Il Milan Futuro di Massimo Oddo è in campo per il terzo turno di Serie D, Girone B, contro il Chievo Verona dell'ex Alberto Paloschi. Sugli spalti dello stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno presenti ospiti d'eccezione facenti parte dello staff tecnico di Max Allegri come Marco Landucci, suo vice, e Bernardo Corradi, reduci dalla vittoriosa trasferta di Udine.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN FUTURO-CHIEVO VERONA
MILAN FUTURO (4-3-3): Bouyer; Cappelletti, Minotti, Dutu, Karaca; Sala, Eletu, Branca; Sia, Perina, Traoré. A disposizione: Longoni, Vladimirov, Perrucci, Borsani, Geroli, Hodzic, Magrassi, Domnitei, Asanji. All. Massimo Oddo
CHIEVO VERONA: Tosi, Pisano, SBampato, Ugge, Steffe, Prandini, Campatelli, Jassey, Trillo, De Cerchio, D'Este. A disposozione: Napoli. Ischia, Zuddasn, Baschirotto, Napoletano, Paloschi, Zanfisi, Odinelli, Turano. All. Fabrizio Cacciatore
