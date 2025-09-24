MN - Presente anche Moncada a Casate Merate per Casatese-Milan Futuro
Il Milan Futuro di mister Oddo questo pomeriggio sarà ospite della Casatese Merate per la quarta giornata del campionato di Serie D, Girone B. Presente allo stadio al seguito dell'U23 rossonera anche il direttore tecnico Geoffrey Moncada, insieme ovviamente anche a Jovan Kirovski.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CASATESE MERATE-MILAN FUTURO
CASATESE MERATE: Bragotto; Pozzoli, Geddo, Crotti, Ferrante, Milani, Losa, Carannante, El Hadji, Isella, Mecca. A disposizione: Lionetti, Duca, Servietti, Mendola, Bolis, Braida, Diana, Goffi, Avinci. All. Giuseppe Commisso
MILAN (4-3-3): Pittarella; Cappelletti, Dutu, Odogu, Karaca; Hodzic, Geroli, Branca; Perina, Balentien, Sia. A disposizione: Bouyer, Bianchi, Perrucci, Minotti, Perera, Mancioppi, Ossola, Asanji, Domnitei. All. Massimo Oddo
di Lorenzo De Angelis
