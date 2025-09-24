MN - Presente anche Moncada a Casate Merate per Casatese-Milan Futuro

Oggi alle 15:50MILAN FUTURO
di Lorenzo De Angelis
Il Milan Futuro di mister Oddo questo pomeriggio sarà ospite della Casatese Merate per la quarta giornata del campionato di Serie D, Girone B. Presente allo stadio al seguito dell'U23 rossonera anche il direttore tecnico Geoffrey Moncada, insieme ovviamente anche a Jovan Kirovski

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CASATESE MERATE-MILAN FUTURO

CASATESE MERATE: Bragotto; Pozzoli, Geddo, Crotti, Ferrante, Milani, Losa, Carannante, El Hadji, Isella, Mecca. A disposizione: Lionetti, Duca, Servietti, Mendola, Bolis, Braida, Diana, Goffi, Avinci. All. Giuseppe Commisso

MILAN (4-3-3): Pittarella; Cappelletti, Dutu, Odogu, Karaca; Hodzic, Geroli, Branca; Perina, Balentien, Sia. A disposizione: Bouyer, Bianchi, Perrucci, Minotti, Perera, Mancioppi, Ossola, Asanji, Domnitei. All. Massimo Oddo

