MN - Sia: "Quest’anno per me è fondamentale. Darò il 100%"

Sia: "Quest'anno per me è fondamentale. Darò il 100%"

Diego Sia ha parlato al termine della gara odierna tra Milan Futuro e Clivense, vinta 3-2 dai rossoneri. Queste le sue dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.it:

Sulla partita e la rimonta partita dal suo gol:

“Siamo contentissimi, abbiamo lavorato bene tutta la settimana nonostante sia un periodo in cui si gioca ogni tre giorni. La reazione è stata bellissima e fondamentale per portarci alla vittoria”.

Sei stato sul pezzo per tutta la partita in entrambe le fasi… Senti di aver fatto uno step mentale?

“Quest’anno per me è fondamentale. Darò il 100%. Il mister mi chiede di stare sempre in partita per aiutare la squadra ed io sono contento di farlo”.

Sul gol:

“Sono contentissimo di aver ritrovato il gol e di aver aiutato la squadra a continuare questo percorso trovando la vittoria”.

Che obiettivo ti dai a livello realizzativo?

“Ho l’obiettivo di fare più gol e assist possibili: aiutano la squadra e sono contentissimo sia se faccio gol e sia se faccio assist”.