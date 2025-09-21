MN - Sia: "Quest’anno per me è fondamentale. Darò il 100%"
Diego Sia ha parlato al termine della gara odierna tra Milan Futuro e Clivense, vinta 3-2 dai rossoneri. Queste le sue dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.it:
Sulla partita e la rimonta partita dal suo gol:
“Siamo contentissimi, abbiamo lavorato bene tutta la settimana nonostante sia un periodo in cui si gioca ogni tre giorni. La reazione è stata bellissima e fondamentale per portarci alla vittoria”.
Sei stato sul pezzo per tutta la partita in entrambe le fasi… Senti di aver fatto uno step mentale?
“Quest’anno per me è fondamentale. Darò il 100%. Il mister mi chiede di stare sempre in partita per aiutare la squadra ed io sono contento di farlo”.
Sul gol:
“Sono contentissimo di aver ritrovato il gol e di aver aiutato la squadra a continuare questo percorso trovando la vittoria”.
Che obiettivo ti dai a livello realizzativo?
“Ho l’obiettivo di fare più gol e assist possibili: aiutano la squadra e sono contentissimo sia se faccio gol e sia se faccio assist”.
