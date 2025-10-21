Occasione immediata per il riscatto di Milan Futuro: si gioca mercoledì
Dopo la sconfitta in casa per 0-2 contro il Caldiero Terme, la seconda consecutiva in campionato, c'è subito l'opportunità di riscatto per il Milan Futuro che infrasettimanalmente scenderà in campo per recuperare la gara di campionato rinviata a causa della sosta per le Nazionali che ha impegnato troppi calciatori di Massimo Oddo. Si giocherà in casa del Breno alle ore 15, il prossimo mercoledì 22 ottobre. Un'occasione per riportarsi subito sotto rispetto alle prime della classe.
CLASSIFICA SERIE D, GIRONE B
Chievo Verona 19 punti
Folgore Caratese 17
Brusaporto 16
Villa d'Almé 14
Casatese Merate 13
Milan Futuro 11*
AC Leon 11
Breno 10*
Caldiero Terme 10
Virtus Ciserano Bergamo 10
Real Calepina 10
Oltrepò 10
Castellanzese 9
Vogherese 9
Scanzorosciate 8
Varesina 7
Pavia 4
Nuova Sondrio 1
*una partita in meno
