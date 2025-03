Oddo a Milan Tv: "Vorrei vedere un pochino di cattiveria in più sotto porta"

Il Milan Futuro non va oltre lo 0-0 in casa contro il Perugia, nel primo pomeriggio di sabato. Primo punto in rossonero per il nuovo tecnico Massimo Oddo ma non migliora la situazione in classifica, con la squadra che ora è all'ultimo posto a pari merito con Legnago Salus e Sestri Levante con 23 punti in classifica. Nel post gara l'allenatore rossonero ha parlato così ai microfoni di Milan Tv.

Sulla partita: "Abbiamo fatto una buonissima prestazione, soprattutto nel primo tempo nella fase di possesso e di palleggio dove siamo stati bravi. Abbiamo fatto molto bene secondo me. Nel secondo tempo un po' di meno ma siamo stati molto bravi perché siamo riusciti a essere compatti e uniti, anche nei momenti di difficoltà. Quello che vorrei vedere un pochino di più è la cattiveria e la determinazione sotto porta: oggi qualche chance l'abbiamo avuta e potevamo sfruttarle un po' meglio"

Sull'impatto con la squadra: "Vedo un gruppo che vuole diventare più squadra, questo è l'aspetto più importante, soprattutto in questa categoria: tu puoi avere tutte le qualità che vuoi ma se non hai la determinazione di voler raggiungere un risultato a tutti i costi, di non voler prendere gol o di farlo, diventa difficile. Bisogna calarsi nella categoria e bisogna farlo velocemente. Per il resto dobbiamo lavorare tanto, lo stiamo facendo: dobbiamo crescere sotto il punto di vista della personalità e del voler giocare a calcio, essere più bravi sotto porta per creare più chance per fare gol"