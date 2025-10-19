Oddo: "Balentien e Sala in prima valgono molto di più di una vittoria in Serie D"

Massimo Oddo, tecnico di Milan Futuro, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it al termine della sconfitta interna patita contro il Caldiero Terme per 2-0, in occasione dell'ottava giornata di campionato di Serie D. Le sue dichiarazioni.

Cosa l'ha convinta di più e cosa meno?

"Come in ogni partita ci sono lati negativi e positivi, anche quando si vince. Ci sta perdere contro una squadra di categoria, oggi si è visto. In questo tipo di campionato contano di più scaltrezza e malizia piuttosto che il fattore tattico. Noi siamo il Milan, giochiamo, ma poi pecchiamo in errori di ingenuità che fanno sì che poi paghi con errori che regalano gol e prestazioni. Noi giochiamo questo campionato per questo: per far crescere questi ragazzi, molti dei quali hanno anche saltato lo step Primavera"

C'è rammarico per il plateale calcio di rigore non assegnato?

"Neanche me lo ricordo. MI focalizzo più su analizzare i difetti, specialmente individuali e po di squadra, per capire come migliorare i ragazzi. Il rigore dato o non dato, gli errori che commettiamo, lasciano il tempo che trovano: li analizziamo e lo facciamo soprattutto con le cose che non vanno"

Che soddisfazione si prova ad avere due ragazzi come Balentien e Sala con la prima squadra?

"È una vittoria che vale molto di più di una semplice vittora contro il Caldiero, squadra di Serie D. Quello che dobbiamo fare noi è questo, portare più giocatori possibili in prima squadra: oggi ce ne sono due e anche con ottime chance di partecipare all'incontro, sono in cinque in panchina più i due portieri. Quella sarebbe una vittoria per tutto Milan Futuro"