Oddo soddisfatto: "La mentalità finale mi è piaciuta molto. Classifica? Il lavoro è lo stesso"
Un ottimo Milan Futuro vince con una bellissima rimonta la terza giornata del campionato di Serie D, girone B: 3-2 sul Chievo Verona che si era portato avanti di due gol, salvo essere ripreso grazie alle reti di Sia, Victor e Cappelletti. Il tecnico dei rossoneri Massimo Oddo è intervenuto al termine della gara davanti ai giornalisti presenti, tra cui l'inviato di MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.
MN - Oggi rimonta del Milan...
"Sono contento quando da ogni singola partita si possono trarre lati positivi. Con il Leon ci sono stati lati positivi e negativi, oggi altrettanto: abbiamo fatto una partita più gagliarda anche di carattere. In campo c'erano ragazzi che non giocavano da tanto tempo. La mentalità finale mi è piaciuta molto"
MN - Milan in testa alla classifica: come si gestisce?
"Noi dobbiamo pensare allenamento dopo allenamento, quello è lo strumento per crescere: per noi non cambia nulla se sei primo, terzo o quinto. Il lavoro è lo stesso e poi è ovvio che se siamo davanti siamo tutti più contenti"
