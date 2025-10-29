Oggi in campo il Milan Futuro: si gioca la Coppa Italia Serie D
Oggi torna in campo il Milan Futuro: i giovani rossoneri affronteranno al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno alle ore 14.30 la Varesina in occasione del recupero dei trentaduesimi di Coppa Italia Serie D. La partita era stata rinviata in occasione dell'ultima sosta delle Nazionali e vedrà la compagine di Massimo Oddo cercare di accedere al turno successivo sfruttando l'inerzia super positiva della bellissima vittoria per 3-2 in campionato in casa della capolista Folgore Caratese.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la qualificazione si deciderà direttamente ai tiri di rigore. Ai sedicesimi di finale c'è la Virtus CiseranoBergamo ad aspettare la vincente della sfida tra l'U23 rossonera e la Varesina.
MILAN FUTURO-VARESINA, h.14.30 (COPPA ITALIA SERIE D)
ARBITRO: Paolo Isoardi (Cuneo)
ASSISTENTI: Domenico Zappino (Vibo Valentia) - Lorenzo Nannipieri (Livorno)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan