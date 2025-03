Serie C, Girone B: Campobasso-Carpi interrotta al 22' per un malore di un tifoso

Attimi di paura e tensione quelli che si sono vissuti questo pomeriggio all'Antonio Molinari Avicor Stadium di Campobasso. Dopo appena 20 minuti dall'inizio del match, la partita tra i padroni di casa ed il Carpi è stata momentaneamente sospesa dall'arbitro Riccardo Tropiano per via di un episodio accaduto sugli spalti dell'impianto molisani.

Un tifoso di casa è stato infatti colpito da un malore che ha costretto i sanitari presenti sul posto ad intervenire immediatamente per evitare il peggio. Dopo circa 21' di interruzione, la partita è regolarmente ripresa, con il Carpi momentaneamente in vantaggio sul Campobasso grazie alla rete al 19esimo minuto di Figoli.

Partita, quell'Antonio Molinari Avicor Stadium, che interesserebbe anche il Milan Futuro di Massimo Oddo, impegnato oggi alle 19.30 in trasferta contro l'Arezzo, sesto in classifica e in piena zona playoff.