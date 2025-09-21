Serie D, 3^ giornata: le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Chievo Verona

di Lorenzo De Angelis

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Chievo Verona, sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie D, Girone B:

MILAN FUTURO (4-3-3): Bouyer; Cappelletti, Minotti, Dutu, Karaca; Sala, Eletu, Branca; Sia, Perina, Traoré. A disposizione: Longoni, Vladimirov, Perrucci, Borsani, Geroli, Hodzic, Magrassi, Domnitei, Asanji. All. Massimo Oddo

CHIEVO VERONA: Tosi, Pisano, SBampato, Ugge, Steffe, Prandini, Campatelli, Jassey, Trillo, De Cerchio, D'Este. A disposozione: Napoli. Ischia, Zuddasn, Baschirotto, Napoletano, Paloschi, Zanfisi, Odinelli, Turano. All. Fabrizio Cacciatore