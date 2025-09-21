Serie D, Girone B: il tabellino di Milan Futuro-Chievo Verona 3-2

Serie D, Girone B: il tabellino di Milan Futuro-Chievo Verona 3-2 MilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 17:24MILAN FUTURO
di Lorenzo De Angelis

Questo il tabellino di Milan Futuro-Chievo Verona  gara valevole per il terzo turno del campionato di Serie D, Girone B:

MILAN FUTURO-CHIEVO VERONA
Marcatori: 12' D'Este (CHI), 33' De Cerchio (CHI), 43' Sia (MIL), 53' Traoré (MIL), 57' Cappelletti (MIL)

MILAN FUTURO (4-3-3): Bouyer; Cappelletti (72' Perrucci), Minotti (72' Vladimirov), Dutu, Karaca (45' Borsani); Sala, (45' Geroli) Eletu, Branca; Sia, Perina, Traoré (61' Domnitei).  A disposizione: Longoni, Hodzic, Magrassi, Asanji. All. Massimo Oddo

CHIEVO VERONA: Tosi, Pisano (61' Paloschi), Sbampato, Ugge, Steffe, Prandini, Campatelli (79' Zuddas), Jassey (45' Ischia), Trillo (65' Turano), De Cerchio, D'Este (70' Zanfisi). A disposozione: Napoli, Baschirotto, Napoletano, Odinelli. All. Fabrizio Cacciatore

Arbitro: Davide Ammannati, sez. Firenze
Ammoniti: 37' De Cerchio (CHI), 70' Cappelletti (MIL), 90' + 1' Geroli (MIL)
Espulsi
Recupero: 5' ST