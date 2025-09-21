Serie D, Girone B: il tabellino di Milan Futuro-Chievo Verona 3-2
Questo il tabellino di Milan Futuro-Chievo Verona gara valevole per il terzo turno del campionato di Serie D, Girone B:
MILAN FUTURO-CHIEVO VERONA
Marcatori: 12' D'Este (CHI), 33' De Cerchio (CHI), 43' Sia (MIL), 53' Traoré (MIL), 57' Cappelletti (MIL)
MILAN FUTURO (4-3-3): Bouyer; Cappelletti (72' Perrucci), Minotti (72' Vladimirov), Dutu, Karaca (45' Borsani); Sala, (45' Geroli) Eletu, Branca; Sia, Perina, Traoré (61' Domnitei). A disposizione: Longoni, Hodzic, Magrassi, Asanji. All. Massimo Oddo
CHIEVO VERONA: Tosi, Pisano (61' Paloschi), Sbampato, Ugge, Steffe, Prandini, Campatelli (79' Zuddas), Jassey (45' Ischia), Trillo (65' Turano), De Cerchio, D'Este (70' Zanfisi). A disposozione: Napoli, Baschirotto, Napoletano, Odinelli. All. Fabrizio Cacciatore
Arbitro: Davide Ammannati, sez. Firenze
Ammoniti: 37' De Cerchio (CHI), 70' Cappelletti (MIL), 90' + 1' Geroli (MIL)
Espulsi:
Recupero: 5' ST
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan