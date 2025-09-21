Serie D, Girone B: Milan Futuro secondo dopo la vittoria sul Chievo Verona
Di seguito la classifica di Serie D aggiornata dopo la partita tra Milan Futuro e Chievo Verona valida per la terza giornata del Girone B:
Folgore Caratese 9 pt
Milan Futuro 7 pt
Chievo Verona 6 pt
Caldiero Terme 5 pt
Ciserano Bergamo 5 pt
Oltrepo' FBC 5 pt
Real Calepina 4 pt
Villa Valle 3 pt*
Varesina 3 pt
Leon 3 pt
Breno 3 pt
Brusaporto 3 pt*
Scanzorosciate 3 pt
Pavia Calcio 3 pt
Vogherese 2pt
Castellanzese 2 pt
Casatese Merate 2 pt
Nuova Sondrio 0 pt
* una partita in meno
Serie D, le pagelle di Milan Futuro-Chievo Verona 3-2: Sia decisivo, Eletu perfetto, Cappelletti la sorpresa
Partita perfetta. Tre campioni. Speranza Leao. Stadio e un nuovo futuro per il Clubdi Andrea Longoni
