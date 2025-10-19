Serie D, la classifica di Milan Futuro dopo la sconfitta contro il Caldiero
Non è ripresa come ci si augurava la stagione di Milan Futuro dopo la sosta per le Nazionali: i rossoneri di mister Massimo Oddo sono stati sconfitti in casa per 0-2 dal Caldiero Terme. Un risultato pesante perchè è la seconda partita persa consecutiva in campionato, anche se non va a compromettere troppo la classifica, specialmente se considerato che in settimana il Diavolo dovrà recuperare la gara in casa del Breno, posticipata sempre a causa della pausa. Di seguito la classifica aggiornata:
CLASSIFICA SERIE D, GIRONE B
Chievo Verona 19 punti
Folgore Caratese 17
Brusaporto 16
Villa d'Almé 14
Casatese Merate 13
Milan Futuro 11*
AC Leon 11
Breno 10*
Caldiero Terme 10
Virtus Ciserano Bergamo 10
Real Calepina 10
Oltrepò 10
Castellanzese 9
Vogherese 9
Scanzorosciate 8
Varesina 7
Pavia 4
Nuova Sondrio 1
*una partita in meno
