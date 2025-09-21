Serie D, le pagelle di Milan Futuro-Chievo Verona 3-2: Sia decisivo, Eletu perfetto, Cappelletti la sorpresa

Le pagelle di Milan Futuro-Chievo Verona, sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie D, Girone B:

BOUYER 5.5: entrambi i gol avversari nascono da sue indecisioni.

CAPPELLETTI 7.5: perfetto questo pomeriggio, sia in fase di spinta che di copertura. Il gol -stupendo- la ciliegina sulla torta di una prestazione sontuosa (Dal 72' PERRUCCI 6)

MINOTTI 6: prestazione attenta e senza troppe sbavature la sua. Promosso (Dal 72' VLADIMIROV 6)

DUTU 6.5: ministro della difesa, anche oggi pomeriggio.

KARACA 5.5: partita sottotono dell'esterno tedesco, in difficoltà soprattutto in fase di costruzione. (Dal 45' BORSANI 6: spinta e copertura, tutto quello che Oddo gli aveva chiesto).

SALA 6: qualche sbavatura ha macchiato la sua prestazione, comunque sufficiente, soprattutto in fase offensiva (Dal 45' GEROLI 6.5: è entrato in campo con il compito di dover gestire la palla ripulendo quelle sporche, e l'ha fatto come meglio non poteva).

ELETU 7: il metronomo del centrocampo rossonero questo pomeriggio. Perfetto, dal primo all'ultimo minuto.

BRANCA 6.5: bravo a guidare la squadra ma tenerla soprattutto sul pezzo. La sua esperienza ha fatto la differenza.

SIA 7: instancabile, ovunque. È sua la rete che ha fatto partire la rimonta del Milan.

PERINA 6.5: sottotono rispetto ai suoi compagni di reparto, ma il lavoro fatto in fase difensiva negli ultimi minuti di gara non ha eguali.

TRAORÉ 7: altra prestazione di livello del numero 9, che si dimostra di un'altra categoria. Bello il gol che ha consentito al Milan Futuro di pareggiare la partita (Dal 61' DOMNITEI 6)