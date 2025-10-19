Serie D, Milan Futuro-Caldiero Terme 0-2: il tabellino del match
Questo il tabellino di Milan Futuro-Caldiero Terme, match valido per l'ottava giornata di Serie D, Girone B.
MILAN FUTURO-CALDIERO TERME 0-2
MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Minotti, Dutu (80' Perrucci), Borsani; Geroli (53' Ibrahimovic), Hozdic, Branca (80' Eletu); Perina (64' Vladimirov), Domnitei (80' Magrassi), Sia.. A disp.: Bouyer, Karaca, Mancioppi, Lupo, Magrassi. All. Oddo.
CALDIERO TERME: Zouaghi, Viviani (80' Furini), Petdji Tsila, Cavallotti (68' Zazzi, Goglino (62' Mauri), Locati (80' Parisi), Gecchele, Gentile, Caneva, Pelagatti, Zerbato (62' Orfeini). A disp.: Malusa’, Amoh, Liberati, Borgna. All. Soave
Marcatori: 73' Mauri (CAL), 90' + 1' autogol Magrassi (MIL)
Ammoniti: 37' Perina (MIL), 43' Viviani (CAL), 47' Caneva (CAL), 58' Borsani (MIL), 89' Orfeini (CAL), 90' + 1' Ibrahimovic (MIL)
Recupero: 2' PT, 5' ST
