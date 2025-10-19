Serie D, Milan Futuro-Caldiero Terme: le formazioni ufficiali

di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Caldiero Terme di Serie D, in scena alle 15.00 allo stadio “Felice Chinetti” di Solbiate Arno.

MILAN FUTURO: Torriani; Minotti, Dutu, Cappelletti; Perina, Hodzic, Geroli, Branca, Borsani; Sia, Dominitei. A disp.: Bouyer, Vladimirovic, Perrucci, Karaca, Mancioppi, Eletu, Lupo, Magrassi, Ibrahimovic. All. Oddo.

CALDIERO TERME: Zouaghi, Viviani, Petdji Tsila, Cavallotti, Goglino, Locati, Gecchele, Gentile, Caneva, Pelagatti. A disp.: Malusa’, Amoh, Furini, Mauri, Liberati, Orfeini, Parisi, Borgna. All. Soave