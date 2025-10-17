ufficiale

Lorenzo Ossola estende il contratto con Milan Futuro

© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 15:40
di Andrea La Manna

Tramite un comunicato ufficiale, il Milan rende noto l'estensione del contratto di Lorenzo Ossola, attaccante classe 2007 che quest'anno ha collezionato 6 presenze in Primavera 1 dove ha realizzato 2 gol e 3 assist, e una presenza con Milan Futuro. Questa la nota ufficiale del club: 

"AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Lorenzo Ossola. L'attaccante, classe 2007 e da dodici stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti". 