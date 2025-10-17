ufficiale Lorenzo Ossola estende il contratto con Milan Futuro

vedi letture

Tramite un comunicato ufficiale, il Milan rende noto l'estensione del contratto di Lorenzo Ossola, attaccante classe 2007 che quest'anno ha collezionato 6 presenze in Primavera 1 dove ha realizzato 2 gol e 3 assist, e una presenza con Milan Futuro. Questa la nota ufficiale del club:

"AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Lorenzo Ossola. L'attaccante, classe 2007 e da dodici stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".