VIDEO - Serie C, al Milan Futuro non basta Camarda. Il Pescara vince in rimonta: gli highlights

Non basta una rete di Francesco Camarda in avvio al Milan Futuro per tornare alla vittoria. La squadra rossonera infatti viene piegata dal Pescara nonostante vada due volte in vantaggio, con il giovane centravanti e poi con Coubis a inizio ripresa dopo il pari su rigore di Bentivegna. Nel finale sono due difensori come Brosco e Lancini a mettere il sigillo sulla vittoria della squadra di Baldini. Per i rossoneri si tratta della terza sconfitta di fila che tiene la squadra inchiodata al terzultimo posto in classifica con tre punti di margine sull'ultimo posto e ben otto di distanza dalla salvezza diretta.

SERIE C, 28ª GIORNATA

GIRONE B

Pineto-Vis Pesaro 1-1

43' Cannavò (VP), 47' Bruzzaniti (P)

Carpi-Pianese 0-1

74' Da Pozzo

Gubbio-Legnago Salus 0-3

68' Casarotti, 86' Svidercoschi, 88' Basso Ricci

SPAL-Campobasso 0-2

4' Di Nardo, 48' Pellitteri

Milan Futuro-Pescara 2-3

6' Camarda (M), 18' rig. Bentivegna (P), 56' Coubis (M), 70' Brosco (P), 87' Lancini (P)

Ascoli-Ternana 0-3

12' Corradini, 17' Cianci, 49' Curcio

Torres-Pontedera 1-0

43' Carboni

Virtus Entella-Perugia 1-0

90’+2’ Karic

Sestri Levante-Lucchese 1-1

16' Rizzo (L), 35' Brunet (SL)

Lunedì 24 febbraio

Ore 20:30 - Rimini-Arezzo

CLASSIFICA: Virtus Entella 61, Ternana 57 (-2 punti), Torres 56, Vis Pesaro 50, Pescara 50, Pianese 44, Arezzo 40*, Pineto 39, Rimini 37 (-2 punti)*, Gubbio 34, Pontedera 33, Campobasso 33, Ascoli 33, Carpi 32, Lucchese 30, Perugia 29, SPAL 24 (-3 punti), Milan Futuro 22, Sestri Levante 20, Legnago 19

* una gara in meno