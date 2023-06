Il 1° giugno 1997, in occasione di Milan-Cagliari, gara valida per la 34^ giornata di Serie A, Franco Baresi e Mauro Tassotti hanno giocato la loro ultima partita con la maglia rossonera: entrambi sono partiti titolari e hanno giocato per 90'. Il match si è concluso 1-0 per i sardi grazie ad un gol di Muzzi.