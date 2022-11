1° novembre 2006: Kakà piega l'Anderlecht in Champions con una tripletta

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il 1° novembre 2006 il Milan ottenne un grande successo in Champions League a San Siro contro l'Anderlecht. La formazione rossonera, nell'incontro valido per la quarta giornata del Girone H, venne trascinata dalla tripletta di un super Kakà che riuscì a segnare tre gol in cinquantasei minuti di gioco. Il Milan, dopo la rete subita all'ora di gioco, andò a segno anche con Gilardino a pochi minuti dal novantesimo.