1 settembre 2003, Ancona-Milan 0-2: doppietta di Shevchenko e debutto in rossonero per Kakà

L’1 settembre di 19 anni fa il Milan giocava la prima giornata del campionato di Serie A 2003/2004 in quel di Ancona, allo stadio Del Conero. I rossoneri di Carlo Ancelotti, che 3 giorni prima vinsero la Supercoppa Europea contro il Porto, affrontarono gli uomini allenati da Leonardo Menichini vincendo con un secco 0-2 con una rete per tempo. Entrambi i gol del Milan furono messi a segno da Andriy Shevchenko. Oltre che per la doppietta di Sheva, questo match viene ricordato dai tifosi del Diavolo perché rappresenta il primo in assoluto giocato da Ricardo Kakà con la maglia rossonera. Il giovane brasiliano, allora 21 anni, non fu convocato per la finale contro il Porto di qualche giorno prima, ma giocò titolare contro i marchigiani. Da subito si intuì che Kakà e Shevchenko potessero fare grandi cose assieme, e così fu. Il Milan vinse quello Scudetto senza troppi affanni con 11 punti di vantaggio sulla Roma, e con Shevchenko che vinse il titolo di capocannoniere (24 reti). Per l’Ancona fu solo l’inizio di un incubo dato che arrivò ultimissima in classifica con soli 13 punti conquistati.