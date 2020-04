10 aprile 1988 - Il gol di Van Basten dopo il ritorno dall'infortunio

Il 10 aprile 1988, esattamente 32 anni or sono, il Milan affrontò l'Empoli a San Siro. Una gara che non consegnò trofei o risultati storici, ma che viene ricordata per il ritorno di Marco Van Basten dall'operazione alla caviglia: l'olandese, fuori da fine ottobre, dovette restare fuori quasi sei mesi e si ripresentò in primavera inoltrata. Il Cigno di Utrecht, nonostante la lunga inattività, decise quella gara con un colpo da maestro, fintando il tiro da fuori area e poi lasciando partire un destro sul secondo palo: 1-0 al 62' e successo per il Milan.