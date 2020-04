12 aprile 2005 - La notte dei fumogeni e il successo a tavolino nell'euroderby

12 aprile 2005, Inter-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League. I rossoneri si presentano con l'importante vantaggio maturato all'andata, un 2-0 firmato Stam e Shevchenko. La tensione è ovviamente altissima, ma l'undici di Ancelotti dopo mezz'ora riesce già ad incanalare la sfida, andando a segno con il bomber ucraino. All'Inter servirebbero addirittura quattro reti per superare il turno, un'impresa titanica. Nella ripresa però la vergogna: Merk annulla un gol a Cambiasso e la curva nerazzurra si scatena, lanciando un fumogeno che colpisce in pieno Dida. Lunghi gli appelli dello speaker che non vengono ascoltati: l'area del Milan viene bersagliata dai razzi pirotecnici e l'arbitro tedesco è costretto a terminare anzitempo il match, vinto successivamente a tavolino dai rossoneri per 3-0.