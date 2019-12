12 dicembre 1993: 26 anni fa l'amara sconfitta in Coppa Intercontinentale a Tokyo

12 Dicembre 1993, giornata di ricordi a tinte rossonere non felici ma nefasti. 26 anni fa, infatti, i rossoneri allenati da Fabio Capello perdevano a Tokyo la Coppa Intercontinentale per mano del San Paolo di Palhinha e compagni. Nella combattuta finale di Tokyo, i rossoneri non arrivarono da detentori della Coppa campioni ma complice la squalifica del Marsiglia, avversaria del Milan nella discussa finale di Champions dello stesso anno, furono ammessi al torneo. In finale contro i brasiliani, vincitori della Coppa Libertadores, il Diavolo perdette 3-2 a causa dei gol di Palhinha, Cerezo e Muller. Per il Milan, invece, andarono a segno Massaro e Papin.