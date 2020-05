12 maggio 1996: l'unica apparizione rossonera di Futre, il campione sfortunato

Il 12 maggio del 1996, ventiquattro anni or sono, Jorge Paulo dos Santos Futre giocò la sua prima (e ultima) partita in maglia rossonera. I più giovani forse non conosceranno questo ex calciatore che, almeno negli anni '80, fu la stella più brillante del calcio portoghese e campione d'Europa con il Porto nella stagione 86/87. Nel 1993, dopo una stagione non fortunata al Marsiglia, Futre passa alla Reggiana durante il mercato di riparazione (che all'epoca si teneva a novembre). Un trasferimento che testimonia quanto attirasse il campionato italiano a metà anni 90. Il nativo di Montijo esordisce il 21 novembre contro la Cremonese, un debutto da sogno e da incubo: il portoghese prima segna l'1-0 con un gran gol di sinistro, poi all'82' viene falciato da Pedroni che verrà poi espulso. A Futre andrà però molto peggio: rottura del tendine rotuleo e stagione finita. L'ex Benfica rientrerà la stagione successiva ma i postumi dell'infortuno lo condizioneranno pesantemente: giocherà solo 12 partite, segnando però 4 gol. Quei piccoli segnali di ripresa seducono il Milan di Berlusconi, da sempre affascinato dai talenti purissimi: Futre gioca una tournée estiva coi rossoneri e viene poi tesserato ufficialmente dal club per la stagione 95/96. La concorrenza però è agguerritissima: Fabio Capello può contare su giocatori come Weah, Baggio, Simone e Savicevic... Non proprio gli ultimi arrivati. Il portoghese giocherà quindi appena una gara, proprio il 12 maggio, ultima di campionato, ancora una volta contro la Cremonese: i rossoneri, già campioni d'Italia, vincono 7-1 e Futre gioca 79', venendo sostituito con Baggio.