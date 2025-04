13 volte su 22 il Milan di Conceicao si è infatti trovato in una situazione di svantaggio

Le statistiche del Milan sono tanto preoccupanti quanto lo sono il rapporto tra i punti conquistati in campionato e quelli disponibili. 13 volte su 22 il Milan si è infatti trovato in una situazione di svantaggio, rimontando in 7 di queste (Juventus, Inter, Como, Parma, Lecce, Como e Fiorentina per ultima). Grazie a cosa? Ovviamente alle qualità di questa squadra, ma anche ai cambi in corsa che lo stesso Conceiçao ha fatto. Sono infatti 12 le sostituzioni all'intervallo su 22 partite, molte delle quali per l'appunto decisive, vedi quella di Leao a Lecce.