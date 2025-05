Dopo oltre 100 giorni torna tra i convocati anche Emerson Royal

Tornato in gruppo nel corso dell'ultima settimana di lavoro, dopo oltre 100 giorni di assenza Emerson Royal sarà nuovamente a disposizione del Milan. Sergio Conceiçao ha infatti deciso di portarsi dietro a Genova anche il terzino brasiliano, che potrebbe anche trovare dello spazio nel momento in cui il lusitano lo ritenesse opportuno.

Un recupero, quello dell'ex Tottenham, importante in vista di questo finale di stagione, anche perché Emerson Royal permette a Conceiçao di avere più soluzioni soprattutto in fase difensiva, dato che può giocare tanto da braccetto, ruolo che ha ricoperto agli Spurs quando giocava con Antonio Conte, che come esterno di centrocampo al posto di uno tra Alex Jimenez e Kyle Walker.