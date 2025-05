Anche contro il Genoa Conceiçao farà affidamento sulle sue certezze

La sensazione è che questa sera contro il Genoa Sergio Conceiçao farà le prove generali in vista della finale di Coppa Italia, schierando il suo undici migliore così da schiarirsi le idee per il 14 maggio. Anche al Marassi, dunque, il Milan scenderà in campo con un 3-4-3, con il lusitano che ovviamente non può non fare affidamento sulle sue certezze: Tijjani Reijnders e Christian Pulisic.

L'olandese non ha mai segnato o servito un assist contro il Genoa, mentre lo statunitense firmò l'ultimo successo ligure del Milan con una rete che fece molto discutere per via di un possibile tocco di mano. Era l'ottobre del 2023, e quella sera il Diavolo di Stefano Pioli balzò in testa alla classifica di Serie A grazie anche alle insolite parate di Olivier Giroud, che prese il posto fra i pali di Mike Maignan dopo l'espulsione.