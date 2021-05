15 maggio 2010 - L'ultima presenza di Dida in maglia rossonera

15 maggio 2010, San Siro. Il Milan di Leonardo affronta la Juventus di Zaccheroni all'ultima giornata di campionato: il brasiliano lascerà la panchina rossonera dopo aver portato il club rossonero in Champions League. Quella gara viene vinta 3-0 dal Diavolo grazie alla rete di Antonini e alla doppietta di Ronaldinho. In quell'undici figurano anche Dida, alla sua ultima presenza col Milan prima dell'addio: il brasiliano, che attualmente ricopre il ruolo di preparatori dei portieri della squadra di Pioli, ha disputato nove stagioni in rossonero, vincendo due Champions League, uno scudetto, due Supercoppe Europee, una Supercoppa Italiana, un Mondiale per club e una Coppa Italia.