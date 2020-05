16 maggio 1965 - L'ultima di Altafini in maglia rossonera

16 maggio 1965, San Siro. Il Milan di Liedholm affronta la Roma alla quartultima di campionato, un viatico importante in ottica scudetto, purtroppo fallito dai rossoneri che perdono 0-2 in casa. Quella gara però resta nella memoria in quanto ultima presenza in maglia rossonera per José Altafini: l'italobrasiliano ha disputato otto stagioni al Milan, segnando 148 reti e vincendo due scudetti e una Coppa dei Campioni. Altafini è tutt'ora il quarto marcatore della storia rossonera.