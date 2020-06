16/05/1981 - Mundialito per club, quando Johan Cruyff giocò con la maglia del Milan

Ci sono momenti che, seppur brevi, non si dimenticano facilmente. E' questo il caso dei 45 minuti in rossonero di Johan Cruyff. Il 16 giugno 1981 a margine del mundialito per club organizzato dall'emittente televisiva canale 5 di Berlusconi, il Milan si avvalse della presenza leggendaria del Pelè bianco. In questo torneo amichevole a cui presero parte il Penarol, il Santos, l’Inter (che vincerà il torneo), e gli olandesi del Feyenoord e appunto i rossoneri reduci dall'anno in Serie B. Cruyff, reduce dall'esperienza americana, viene accolto a Milanello da leggenda con il Milan che cullava l'idea di tesserarlo. L'olandese, tuttavia, giocò solamente per 45 minuti contro il Feyenoord nella prima partita della rassegna dove la sua prestazione sottotono viene colmata da un assist non sfruttato da Antonelli. Una prestazione deludente (la partita finirà poi 0-0), ma che l’olandese ricorderà comunque con gratitudine e con orgoglio, alcuni anni dopo: “Ho avuto l’onore di vestire la maglia del Milan”.