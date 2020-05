2 giugno: "Non Mollare Mai". Campioni sport in prima serata Rai

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Non Mollare Mai - Storie Tricolori". E' il charity show di nuovissima generazione che martedì 2 giugno, in occasione della Festa Nazionale della Repubblica Italiana e in prima serata su Rai 1 metterà in connessione i grandi campioni dello sport con i volti Rai e i grandi nomi del cinema italiano. Insieme con un unico obiettivo: sostenere la Croce Rossa Italiana attraverso il numero solidale 45505 che sarà attivo dal 27 maggio al 3 giugno 2020 e donazioni con Iban e carta di credito sul sito www.cri.it. "Non Mollare Mai - Storie Tricolori" porterà nelle case degli italiani una serata all'insegna dello sport e delle grandi emozioni collettive: delle appassionanti videochiamate di gruppo tra i campioni e g"li artisti più amati che, attraverso le storie di epiche imprese sportive, porteranno all'attenzione del grande pubblico le azioni quotidiane dei volontari della Croce Rossa Italiana. Conduttore d'eccezione sarà Alessandro Zanardi che coordinerà gli interventi dei tantissimi ospiti che parteciperanno alla serata. Fabio Cannavaro e Marcello Lippi affronteranno l'importanza di fare squadra, così come Marco Tardelli, Franco Causio e Bruno Conti parleranno con Flavio Insinna di cosa significhi compiere grandi imprese in momenti complicati, addentrandosi nei racconti degli ultimi due Mondiali vinti dalla Nazionale Italiana di Calcio nel 2006 e nel 1982. Alex Zanardi con Charles Leclerc racconteranno l'adrenalina e la pressione di un esordiente in prima fila e l'impegno nella campagna per Croce Rossa con Lapo Elkann; con Valentino Rossi, il sorriso più famoso del motociclismo, parleranno di cosa significhi affrontare anche le tensioni più grandi aiutati dall'ironia. (ANSA).