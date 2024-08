21 agosto vuol dire Supercoppa: nel 1993 e nel 2004 Milan sul tetto d'Italia

Il 21 agosto, per il Milan, significa solo una cosa: Supercoppa Italiana. I rossoneri ne celebrano la vittoria in questo giorno sia nel 1993, con la vittoria per 1-0 (Marco Simone al 4') sul Torino, sia nel 2004, con un netto 3-0 sulla Lazio (firmato da una tripletta di Shevchenko). Il 21 agosto è legato strettamente alla Supercoppa Italiana: oltre alle due vittoria sopracitate, c'è anche la sconfitta del 1999 con il Parma.

Ecco il post del Milan per ricordare i due trionfi: