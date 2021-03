23 marzo 2004, il Milan batte 4-1 il Deportivo La Coruna in Champions League

Esattamente 17 anni fa, il Milan batteva per 4-1 il Deportivo La Coruna nell’andata dei quarti di finale della Champions League edizione 2003/2004. L’allora Milan allenato da Carlo Ancelotti, campione d’Europa in carica, vinse nettamente la prima sfida dopo essere andata in svantaggio. Infatti, Walter Pandiani portò in vantaggio gli spagnoli dopo soli 12 minuti con un colpo di testa ravvicinato che batté Nelson Dida. Ricardo Kakà pareggiò proprio prima della fine del primo tempo, e al primo minuto della ripresa, Andriy Shevchenko portò avanti i rossoneri. Poi, il Milan chiuse il match al 50esimo con ancora Kakà e al 52esimo con una bella punizione di Andrea Pirlo. Al ritorno purtroppo, il Milan spererò l’ampio vantaggio e perse 4-0 la partita, venendo eliminato.