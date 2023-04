24 aprile 2007: Kakà fa sognare ad Old Trafford con una doppietta straordinaria

Fonte: tuttomercatoweb.com

Sedici anni fa, il 24 aprile del 2007, in programma a Old Trafford c'era l'andata delle semifinali di Champions League. I Red Devils, allenati da Sir Alex Ferguson, sono una squadra di alto livello, tanto da giocare (e vincere) nell'anno successivo la finale. Il Milan in campionato non domina, ma nelle coppe hanno un dna vincente che si attiva anche grazie a Carlo Ancelotti. Il vantaggio è firmato da Cristiano Ronaldo, con un colpo di testa che forse viene deviato da Heinze, forse no.

Poi però sale in cattedra Kakà. Con un'accelerazione straordinaria arriva davanti a Van Der Sar: diagonale che va a infilarsi all'angolino, vicinissimo al palo, per il pareggio. Sembrerebbe difficile fare di meglio, eppure il brasiliano si inventa uno dei gol più belli della competizione, con un sombrero a Heinze, che prova a recuperare utilizzando il fisico. Kakà, invece di cercare di mantenere il vantaggio, tocca il pallone di testa in anticipo su Evra, che si scontra proprio con l'argentino. Da dentro l'area poi è un gioco da ragazzi mandarla alle spalle del portiere.

Nel finale Scholes inventa per Rooney, prima, poi è lo stesso inglese a mandare all'angolino la boccia del 3-2. La sensazione è che però al ritorno sarebbe stata altra storia, perché Kakà era praticamente inarrestabile. E sarà così, perché il Manchester United verrà battuto per 3-0, a San Siro, per l'ultima finale giocata dal Milan.