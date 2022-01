26 gennaio 2021, un anno fa lo scontro testa a testa fra Ibrahimovic e Lukaku

È passato un anno da quell’Inter-Milan di Coppa Italia rimasto alla storia più che per il risultato, per il confronto acceso che ci fu fra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. L’Inter vinse il match per 2-1 con un gol di Christian Eriksen al 97esimo, dopo che il Milan era passato in vantaggio nel primo tempo con Ibra. Il pareggio dell’Inter è arrivato su rigore a 20 minuti dalla fine proprio con Lukaku, dopo che lo stesso svedese era stato espulso al minuto 58. Il fatto fra i due avvenne a fine primo tempo, con un duro faccia a faccia avvenuto in campo. Era il 26 gennaio 2021.