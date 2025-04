28 aprile 1996: il Milan di Fabio Capello vince il 15° scudetto

vedi letture

Il 28 aprile 1996 il Milan di Fabio Capello vince il suo 4° campionato in 5 anni. Si rivelerà l'ultimo dell'irripetibile ciclo del tecnico di Pieris, arrivato nell'estate del 1991 tra lo scetticismo generale, per la scarsa esperienza di allenatore e perché a raccogliere una squadra che con Arrigo Sacchi era ritenuta a fine ciclo. Ne seguiranno un campionato 1991/92 dominato e chiuso da imbattuto, un 1992/93 dove la squadra si ripete pur interrompendo a 58 la striscia di gare consecutive senza sconfitte e un 1993/94 trionfale, con Sebastiano Rossi a battere il record di imbattibilità (verrà superato da Buffon nel 2016) e la squadra che vincerà pure la Champions League, umiliando in finale il Barcellona.

Dopo un 1994/95 deludente, con i rossoneri solo quarti, il 1995/96 è la stagione del rilancio con la squadra rivitalizzata dagli acquisti di George Weah e Roberto Baggio. Un campionato condotto sin dalla prima giornata e con il 15° scudetto della storia milanista che si è materializzato alla terzultima giornata, a San Siro contro la Fiorentina: finisce 3-1 grazie alle reti di Savicevic, Baggio e Simone. A fine stagione Capello saluterà e andrà ad allenare il Real Madrid, dove vincerà ancora salvo poi tornare dodici mesi dopo in rossonero, anche se la sua seconda parentesi non sarà altrettanto positiva e durerà solo un anno.