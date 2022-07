28 luglio 2012, Shevchenko si ritira dal calcio giocato

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Il 28 luglio 2012, Andriy Shevchenko dava il suo addio al calcio giocato tramite un’intervista rilasciata al sito ufficiale della Dinamo Kiev. In carriera Shevchenko ha giocato in totale 832 partite (721 con i club e 111 con la Nazionale ucraina) segnando 402 reti (354 con i club e 48 con la Nazionale ucraina). Dopo il ritiro, per breve periodo è stato attivo in politica, per poi dedicarsi all’attività di allenatore. In carriera Sheva ha vestito le maglie della Dinamo Kiev, del Milan e del Chelsea. Con i rossoneri in totale ha giocato 322 partite segnando 175 gol. Il suo palmares con il Diavolo è ricco di trofei: ha vinto 1 campionato, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana, 1 Champions League e 1 Supercoppa europea. A livello individuale Shevchenko ha vinto – fra le altre cose – 2 titoli di capocannoniere della Serie A, 2 titoli di capocannoniere della Champions League e 1 Pallone d’Oro nel 2004.