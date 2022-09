28 settembre 2008, Milan-Inter fu deciso da Ronaldinho: primo gol con i rossoneri per il brasiliano

MilanNews.it

© foto di Filippo Gabutti

Domenica 28 settembre 2008, esattamente 14 anni fa, a San Siro si giocava il derby d’andata del campionato di Serie A 2008/2009. Sulla panchina del Milan c’era Carlo Ancelotti, mentre su quella dell’Inter, Josè Mourinho. Un derby combattuto in cui il Milan schierava il Ka-Pa-Ro (Kakà, Pato e Ronaldinho) in attacco, mentre l’Inter aveva in Zlatan Ibrahimović la stella di diamante della squadra. Davanti a quasi 80.000 spettatori, e agli ordini dell’arbitro Emidio Morganti, quel derby fu vinto dal Diavolo per 1-0. Aldilà del risultato finale, questa partita viene ricordata perché a segnare fu Ronaldinho, di testa, contro il suo connazionale Julio Cesar. Quella rete rappresentava la prima in assoluto con il Milan per il talento brasiliano. Ronaldinho arrivò al Milan proprio in quell’estate, e segnò il suo primo gol in quel derby su assist di Kakà. In totale, con la maglia rossonera, Ronaldinho ha messo a segno 26 gol in 95 partite disputate, senza però alzare trofei. La società rossonera ricorda il brasiliano e quel gol con un video pubblicato sui social in cui scrive: “Dinho si presenta così al suo primo appuntamento con il Derby di Milano”.