Un anno fa, il 29 settembre 2019, Rafael Leao, in occasione di un Milan-Fiorentina valido per la sesta giornata di campionato, ha segnato la sua prima rete con la maglia rossonera. Il giovane attaccante portoghese ha siglato l'unico gol milanista del match (3-1 per i viola il risultato finale).