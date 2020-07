3 luglio 1968, nasce l'Associazione italiana calciatori

Il 3 luglio 1968 nasce a Milano l'Assocalciatori. A fondarla furono un gruppo di giocatori: Mazzola, Bulgarelli, Rivera, Castano, De Sisti, Losi, Mupo, Sereni, Corelli e Sergio Campana che dopo aver (da un anno) lasciato il calcio giocato accettò la direzione dell'Associazione. Istituire un sindacato, riconosciuto da Leghe e Federazione, significava cercare di venire incontro alle esigenze e alla difesa del calciatore, figura non ancora del tutto tutelata. Inizialmente l'Aic raccoglieva solamente i calciatori di serie A e B, successivamente è stata integrata anche la serie C nel 1971 e la serie D nel 1973. Campana è stato alla guida dell'Aic per 43 anni, fino al 2011 poi gli è succeduto Damiano Tommasi che è rimasto in carica fino al giugno 2020.