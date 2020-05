31 maggio 2003 - L'ultima gara in Coppa Italia di Paolo Maldini

Il 31 maggio è coinciso con l'addio al calcio di Paolo Maldini, al Franchi nel 2009. Sei anni prima, tuttavia, l'ex capitano rossonero giocò la sua ultima gara in una competizione ufficiale, la Coppa Italia. Il difensore partì titolare nella finale di ritorno contro la Roma, terminata 2-2 e coincisa con la vittoria del trofeo da parte dei rossoneri. Da allora, nonostante siano passate addirittura sei stagioni prima del ritiro, Maldini non ha più giocato un singolo minuto in gare di coppa nazionale.