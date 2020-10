39 anni e... non sentirli. Tanti auguri, Ibrahimovic!

39 anni e non sentirli. Oggi è il compleanno di Zlatan Ibrahimovic, il grande fuoriclasse e leader del Milan, attualmente in quarantena poiché risultato positivo al Coronavirus. 471 gol in 784 partite con le squadre di club, 62 in 116 con la maglia della Nazionale svedese: sono questi i numeri del campione di Malmö, uno dei giganti della storia del calcio.

Il suo palmares, ovviamente, è molto ricco: due Eredivisie, una Coppa e una Supercoppa d'Olanda, cinque Scudetti (di cui uno revocato), tre Supercoppe italiane, una Liga spagnola, due Supercoppe di Spagna, quattro Ligue 1, due Coppe e tre Supercoppe di Francia, una Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa del Mondo per club, una coppa di Lega inglese e una Europa League.

La speranza, o meglio, l’obiettivo è riavere Ibra per il derby con l’Inter del 17 ottobre. Nel frattempo, tanti auguri, Re Zlatan!